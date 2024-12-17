特朗普班底｜金主格拉斯獲提名出任駐日本大使

英國媒體報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，提名格拉斯（George Glass）出任駐日本大使。



路透社12月17日報道，格拉斯曾經是一名投資銀行家，於特朗普的首個總統任期，出任美國駐葡萄牙大使。特朗普在其個人社交平台表示，相信格拉斯將利用他的商業智慧，運用到駐日大使的職位。

特朗普在其社交帳戶撰文宣布提名格拉斯出任駐日本大使：

《日本時報》（Japan Times）同日報道，格拉斯在出任駐葡萄牙大使時，曾展現出對中國的強硬立場，在今屆大選，亦是特朗普的主要金主之一。

據共同網報道，格拉斯來自美西部俄勒岡州（Oregon），畢業於俄勒岡大學。1990年創立投資銀行Pacific Crest Securities，2015年進軍房地產行業成立MGG Development LLC ，開展公寓和住宅租賃業務。

2024年12月16日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名格拉斯（George Glass）出任美國駐日本大使。（X@AmbGEGlass）

報道指，他有3個兒子，2017年出任駐葡大使時表示其長子戈登與妻子住在日本。格拉斯的提名需經參議院投票通過後確認。