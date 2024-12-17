TikTok促美最高法院阻「不賣就禁」執行　CNN：特朗普將晤周受資

TikTok於12月16日入稟美國最高法院，尋求阻止「不賣就禁」法規執行，該法規限期TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）分拆，否則面臨在美國全面被禁制。美國有線新聞（CNN）記者在X表示，特朗普將於美國時間16日，在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago ）會見TikTok行政總裁周受資，但消息暫未獲雙方證實。



圖為2024年3月12日，美國華盛頓，示威者手持標語反對美國禁止TikTok。（Reuters）

TikTok和字節跳動16日向最高法院提出緊急請求，要求頒布暫緩令，同時也對下級法院的裁決提出上訴。

美國參眾兩院以國家安全考慮，4月通過「不賣就禁」法案，隨後獲總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

12月6日，位於華盛頓的哥倫比亞特區巡迴上訴法院，駁回TikTok用戶提出的論據，否定禁令侵犯了美國憲法第一修正案的言論自由權。12月13日，華盛頓特區巡迴法院裁定，駁回TikTok和字節跳動的暫緩執法要求。