加拿大政壇地震　杜魯多任命勒布朗為新財長　仍面對黨內逼宮

加拿大廣播公司（CBC）12月17日報道，總理杜魯多（Justin Trudeau）已任命公共安全部長勒布朗（Dominic Leblanc）為新任財長。報道指，有執政自由黨國會議員認為，杜魯多應就沒有處理好與前財長方慧蘭（Chrystia Freeland）的關係請辭，提前舉行大選。



加拿大財政部長方慧蘭12月16日宣布辭職，她在社交網站公開寫給總理杜魯多的信件，內容談到杜魯多上周五叫她轉任內閣另一職位，她其後決定辭職。信件並談及兩人未來最適合加拿大的發展路向有分歧。

方慧蘭提到，即將上台的特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府尋求激進的經濟民族主義，包括威脅對加拿大加徵25%的關稅。她認為加拿大需保持財政實力，避免代價高昂的政治伎倆（costly political gimmicks），那樣才能為即將到來的關稅戰做好準備。

加拿大前財長方慧蘭公開她寫給總理杜魯多的信件：

據報道，方慧蘭所指的「政治伎倆」，應該是加拿大政府11月宣布，計劃對玩具和聖誕樹等商品實施為期兩個月的銷售稅寬免，並向數百萬加拿大國民每人發放250加元（約1363港元）的補貼，總成本估計超過60億加元（約327億港元）。

方慧蘭的辭職聲明同時透露加拿大的財政狀況比預期更糟。 2023-24年的赤字為619億加元（約3374億港元），大幅高過方慧蘭之前預計的400億加元（約2189億港元）。

2024年12月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，中）和副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland，左）與各省長舉行視像會議，商討應對美國候任總統人特朗普（Donald Trump）威脅加徵關稅的回應措施。（X@JustinTrudeau）

據CBC報道，勒布朗與杜魯多是兒時好友，是杜魯多最信任的副手之一。

這位紐賓士域省（New Brunswick）議員兼公共安全部長最近與杜魯多一同前往海湖莊園與特朗普共進晚餐。他現時正負責草擬可能耗資數十億美元的邊境計劃，以緩解特朗普對從加拿大進入的毒品和非法移民的憂慮。

勒布朗在完成財長宣誓儀式後向記者表示，他將暫時留任公共安全部長，並同時兼任財政部長。

2024年12月16日，加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在首都渥太華（Ottawa）宣誓就任財政部長後與總理特魯多（Justin Trudeau）握手交談。（Reuters）

報道指，新民主黨眾議院領袖Peter Julian向CBC表示，如果杜魯多繼續冥頑不靈，選擇在新一年留任總理，該黨將對杜魯多政府發動不信任投票。