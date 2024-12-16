韓國偏保守傾向法官鄭亨植任彈劾案主審法官　昔由尹錫悦提名任命

據韓聯社報道，當地時間16日，韓國憲法法院表示，將於27日針對總統尹錫悦彈劾案舉行首次審前聽證會，而該案的主審法官已確定為由尹錫悦提名並任命的鄭亨植。



韓憲法法院當天上午就尹錫悦彈劾案舉行首次法官審議會議。會議決定啟動庭審準備程序，於27日下午2點舉行首次審前聽證會。審前聽證會是傳喚各方當事人分別陳述案情及爭議的焦點，制定審理計劃的程序。聽證會將公開舉行，但當事人沒有出席義務。憲法法院將在審前聽證會結束後另行敲定正式庭審辯論日期。

據悉，韓憲法法院是通過電腦隨機抽籤的方式指命鄭亨植來擔任「尹錫悦彈劾案」的主審法官，鄭還將與憲法法院的另一法官李美善共同主持審判的準備程序，包括證據審查等。儘管主審法官原則上不公開，但2016年韓國前總統朴槿惠彈劾案審理時，曾因考量案件重要性而公開。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為尹錫悅發表講話，向因戒嚴令受影響的公眾致歉。（Reuters）

韓憲法法院共由9名法官組成，其中3名由總統提名，3名由國會提名，3名由大法院院長提名。此外，由總統提名的3名法官中，憲法法院代理院長文炯培和法官李美善均由前總統文在寅任命，僅鄭亨植一人由尹錫悦提名並任命。

《韓民族新聞》介紹稱，鄭亨植法官「保守傾向較強」，曾擔任首爾地方法院法官、首爾高等法院部長法官等，於去年年末由尹錫悦提名並於2023年12月就任憲法法院法官。

14日下午，韓國國會召開全體會議，就總統尹錫悦彈劾案進行第二次表決。表決結果顯示，204人贊成、85人反對，棄權3票，無效8票，贊成票超過了通過彈劾動議案所需票數，尹錫悦彈劾案表決通過。尹錫悦也因此成為繼盧武鉉、朴槿惠之後，韓國曆史上第三位因國會彈劾而被停職的總統。

2024年12月13日，韓國示威者在首爾舉起印有尹錫悅頭像的巨大布條，要求他下台（REUTERS）

接下來，按照程序，彈劾案在國會獲得通過後，將交由憲法裁判所（憲法法院）審理，審理過程最長180天。彈劾案提交到憲法法院後，按照規定需要9名法官中至少7人出席、6人贊成才能確認彈劾、罷免總統。但目前9名法官中3個席位是空缺狀態。為避免職能癱瘓，憲法法院已暫時將審理案件規定的出席人數降為6人。 在此情況下，只要有1名法官表示反對，彈劾案就會被駁回，尹錫悦將立即恢復總統職務。如果憲法法院裁決通過，尹錫悦將被立刻罷免總統職權，韓國需在60天內舉行新一屆總統選舉。

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