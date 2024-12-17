韓聯社：朝鮮低調悼念金正日逝世13周年

12月17日是朝鮮已故最高領導人金正日逝世13周年，韓聯社報道，朝鮮各地都有追悼活動，但氣氛相對低調。報道指，13週年並非「逢五逢十」的整數年，但此舉可能體現了朝鮮近期對上一代領導人被過分偶像化的警惕氛圍。



韓聯社引述朝中社等朝媒同日報道，金正日去世13週年的悼念儀式在朝鮮全國各地舉行。

圖為2018年9月10日，朝鮮平壤一棟政府大樓正面掛上已故領導人金日成和金正日的肖像。（Reuters）

據報道，勞動黨中央委員會部長金正順、社會主義愛國青年同盟中央委員會委員長文哲等官員16日出席相關悼念活動；海外同胞團體、外國政黨和團體向設在平壤萬壽臺的金正日銅像送上花籃；樂園食料工廠的金正日主題馬賽克壁畫製作完成。

圖為2022年7月8日，在前領袖金日成逝世28週年之際，人們來到平壤萬壽山，向已故前領袖金日成和金正日的雕像致敬。

報道又指，除2022年之外，朝鮮國務委員會委員長金正恩每年都在金正日去世紀念日前後參謁錦繡山太陽宮，去年12月16日他攜同內閣總理金德訓、黨中央委員會書記趙甬元等高幹參拜，但暫時朝媒仍未發佈金正恩參拜的消息。