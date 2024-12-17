消息指烏克蘭認刺殺俄羅斯軍高官　梅德韋傑夫：基輔很快面臨報復

俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）12月17日在莫斯科東南部發生的爆炸事件中身亡。包括路透社在內傳媒引述烏克蘭國家安全局（SBU）消息稱，SBU在莫斯科一次特別行動中擊斃基里洛夫。俄羅斯聯邦安全會議副主席、統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，基輔領導層將很快面臨報復。



根據俄新社（RIA Novosti），梅德韋傑夫稱：「它（烏方）意識到軍事失敗的必然性，因此在和平的城市發動懦弱而卑鄙的襲擊。」

事發於17日上午6時12分，莫斯科東南部梁贊大街發生不明爆炸裝置爆炸。爆炸裝置放置在一座公寓樓入口附近的滑板車上。建築物一樓至三樓窗戶破碎，單元入戶門受損，有2人死亡。裝置威力約為200克TNT。俄方其後證實死者為基里洛夫及其助理。

俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）2024年12月17日在莫斯科東南部發生的爆炸事件中身亡。（Reuters）

俄羅斯偵查委員會發言人斯佩特連科告訴俄羅斯衛星通訊社，基里洛夫在莫斯科遇難後，俄方正根據恐怖襲擊、謀殺和非法武器販運等條款對該刑事案件展開調查。

基里洛夫1970年7月13日出生於俄羅斯科斯特羅馬，現年54歲，畢業於科斯特羅馬防化兵高級軍事指揮學校，曾被授予「俄羅斯聯邦勞動英雄」金星獎章。