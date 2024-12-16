敘利亞巴沙爾首發聲談出走過程　赴俄軍基地後發現形勢惡化終離國

敘利亞變天，反對派武裝攻陷首都大馬士革後籌備過渡政府，原總統巴沙爾（Bashar al-Assad）則出走俄羅斯，他12月16日發表抵達莫斯科後的首個聲明，講述12月8日當天離開國家的過程，談到離國並非有計劃，而是當天到達俄軍基地後發現形勢一再惡化，最終在俄羅斯安排疏散下離開敘利亞。



巴沙爾在聲明強調離開敘利亞的行為並非有計劃，也不像有些人聲稱那樣「在戰鬥最後時刻發生」。

他稱自己在大馬士革留至12月8日早上，至武裝分子攻入大馬士革，他轉到拉塔基亞（Latakia），與俄國盟友一起合作監督行動，但當他到達俄軍在敘利亞的赫梅米姆空軍基地（Hmeimim Air Base），發現形勢愈見明顯，敘利亞政府部隊已經完全從戰鬥前線撤離，最後的軍事據點也不保。

他稱隨着形勢繼續惡化，俄軍基地也遭受無人機猛烈攻擊，俄方要求基地指揮官在12月8日下午安排立即撤離至俄羅斯的行動。

2024年12月11日，在敘利亞大馬士革的高速公路邊上可以看到前總統巴沙爾被毀的海報。（Getty Images）

巴沙爾指「在這些事件期間，我從未考慮過下台或尋求庇護，也沒有任何個人或黨派提出這樣的建議。」

他又指「當國家落入恐怖主義之手且失去作出有意義貢獻的能力時，任何立場都變得無作用，其佔領變得無意義。這絲毫不會削弱我對敘利亞及人民的深刻歸屬感。」

敘利亞反對派武裝組織12月8日宣布攻入首都大馬士革，路透社之後引述官員指，總統巴沙爾已經離開當地。