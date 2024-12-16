敘利亞巴沙爾首發聲談出走過程 赴俄軍基地後發現形勢惡化終離國
撰文：成依華
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敘利亞變天，反對派武裝攻陷首都大馬士革後籌備過渡政府，原總統巴沙爾（Bashar al-Assad）則出走俄羅斯，他12月16日發表抵達莫斯科後的首個聲明，講述12月8日當天離開國家的過程，談到離國並非有計劃，而是當天到達俄軍基地後發現形勢一再惡化，最終在俄羅斯安排疏散下離開敘利亞。
巴沙爾在聲明強調離開敘利亞的行為並非有計劃，也不像有些人聲稱那樣「在戰鬥最後時刻發生」。
他稱自己在大馬士革留至12月8日早上，至武裝分子攻入大馬士革，他轉到拉塔基亞（Latakia），與俄國盟友一起合作監督行動，但當他到達俄軍在敘利亞的赫梅米姆空軍基地（Hmeimim Air Base），發現形勢愈見明顯，敘利亞政府部隊已經完全從戰鬥前線撤離，最後的軍事據點也不保。
他稱隨着形勢繼續惡化，俄軍基地也遭受無人機猛烈攻擊，俄方要求基地指揮官在12月8日下午安排立即撤離至俄羅斯的行動。
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巴沙爾指「在這些事件期間，我從未考慮過下台或尋求庇護，也沒有任何個人或黨派提出這樣的建議。」
他又指「當國家落入恐怖主義之手且失去作出有意義貢獻的能力時，任何立場都變得無作用，其佔領變得無意義。這絲毫不會削弱我對敘利亞及人民的深刻歸屬感。」
敘利亞反對派武裝組織12月8日宣布攻入首都大馬士革，路透社之後引述官員指，總統巴沙爾已經離開當地。