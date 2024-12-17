特朗普晤周受資　向TikTok釋出善意：我對它情有獨鍾

撰文：聯合早報
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流行短片應用程式TikTok行政總裁周受資週12月16日到美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），與美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。

美國哥倫比亞特區上訴法院上週駁回TikTok要求暫停執行美國Tiktok法案的請求，這意味TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在2025年1月19日之前將TikTok在美國資產出售給一家非中國公司，否則TikTok將在全美被禁。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）2024年1月31日身在美國國會出莊，出席參議院司法委員會關於兒童在網上遭受性剝削的聽證會，並在會上作證。（Reuters）

彭博社報道，一名知情人士證實，特朗普16日暗示他將嘗試以某種方式解除TikTok禁令的幾個小時後，周受資就到海湖莊園和特朗普會晤。

特朗普在競選期間曾利用TikTok爭取年輕選民的支持。

特朗普星期一在海湖莊園向記者表示：「我們會研究TikTok的情況。你們知道，我對TikTok情有獨鍾（a warm spot）。」

特朗普在首個總統任期內曾試圖禁止TikTok，但他後來改變對TikTok的立場。

目前尚不清楚特朗普和周受資討論了什麼。TikTok發言人沒有回應置評請求。美國有線電視新聞網絡（CNN）早前已報道兩人的會面。

今年4月，美國國會通過針對TikTok的「不賣就禁」法案，並由總統拜登（Joe Biden）簽署成法。TikTok法案以「國家安全」為由，要求字節跳動必須在2025年1月19日前出售或剝離TikTok在美資產，否則TikTok將在美國全面被禁。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院的三名法官12月6日裁決，駁回字節跳動對暫停執行TikTok法案的請求，這意味着字節跳動必須在五週內出售TikTok在美國資產，否則TikTok將被禁止的美國運作。

2024年12月16日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在海湖莊園的記者會上發表講話。（Reuters）

TikTok現在必須將案件迅速提交最高法院，以試圖阻止TikTok法案的執行。TikTok法案將在特朗普宣誓就任的前一天生效。

TikTok是美國最受歡迎的語音平台之一，每月有超過1.7億美國用戶使用TikTok。TikTok和字節跳動早前警告，如果法院不暫定TikTok法案的執行，深受廣大美國民眾喜愛的TikTok將被關閉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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