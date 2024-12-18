法屬馬約特島風災釀至少22死逾1300傷　當局嚴防有人趁火打劫

法國位於印度洋的海外領土馬約特島（Mayotte），12月14日經歷逾90年來最強氣旋「奇多」（Cyclone Chido）吹襲，當局目前確認至少22死，逾1300傷。法國週二宣布實施宵禁，風災還令當地交通受阻，救援人員難開展工作。



風災肆虐下，馬約特島多個地區停水停電，房屋倒塌，街上佈滿倒塌房屋的建築碎片。島上現時仍有很多地方因交通受阻而難以抵達，加上有死者在當局統計前已被人埋葬，故或需要再多幾日，才能清楚整體破壞情況及確實死亡人數，當地官員估計或有數千人死亡。法國總統辦公室表示，總統馬克龍將於星期四到馬約特島視察災情。

法國《費加羅報》（Le Figaro）引述當地公民組織負責人Safina Soula表示，眼前是從未見過的混亂場景，許多人已經沒有乾淨的飲用水，加上醫療條件差，霍亂等傳染病可能隨時爆發。

▼直升機畫面顯示當地房屋出現倒塌

當地紅十字會早前派出200名社工救援，現已失去聯絡，擔憂他們或已失蹤。紅十字會呼籲關注事件，希望在未來數日內向當地提供30噸人道救援物資，並協助尋找仍然失蹤的災民。

法國內政部今日宣布，當地晚間10時至凌晨4時實施宵禁，以防晚間治安出現趁火打劫等混亂。

2024年12月16日，法屬馬約特島，風災肆虐後，有車輛遭到建築垃圾掩埋。（Reuters）

▼當地因風災肆虐受損嚴重

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馬約特島現有約30萬居民，其中77%民眾收入在貧窮線之下。當地基礎建設不足、穩固房屋缺乏，強風大雨輕易吹翻破舊房舍與貧民窟帳篷，種種因素疊加下或導致災難後果愈發嚴峻。