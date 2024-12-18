英國「最糟動物園」劣跡斑斑終關閉　害死500動物員工遭老虎咬死

有英國「最糟動物園」之稱的坎布里亞南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）運營商宣布，該動物園12月31日關閉，正在為園內動物尋找新住所。這座動物園曾令近500隻動物死亡，還曾導致一名員工遭老虎咬死。



英國廣播公司（BBC）16日報道，南湖野生動物園1994年由富商David Gill創辦，目前飼養着1500多隻動物。但至今已發生多起動物死亡事件，包括1997年1頭白犀牛逃離園區後遭槍殺、2008年30隻狐猴死於火災，另外，2013年女飼養員Sarah McClay被一隻衝進工作區域的蘇門答臘虎咬死。

當地議會報告顯示，光是2013至2016年間，該動物園就有486隻動物死亡。

2017年動物園從David Gill名下轉移給坎布里亞動物園有限公司（CZCL）運營。CZCL的行政總裁Karen Brewer表示，自接手園區後的7年來，已有33名獨立的政府檢查員參觀過動物園，並批准經營。

但非政府組織動物自由（Freedom for animals）稱，儘管相關機構與組織進行大量檢查，但動物自由派出臥底調查發現，南湖野生動物園仍存在大量違規行為，包括虐待動物、飼料供應不當、環境不衛生等現象，還有動物因非必要原因而死去。據報道，除動物待遇不好，還出現員工被霸凌的情況。

動物自由11月4日呼籲永久吊銷該動物園的營業執照。

在坎布里亞動物園有限公司宣布將關閉動物園後，動物自由慶祝了這一遲來已久的好消息。