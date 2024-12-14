2024搞笑野生動物攝影獎名單出爐　《卡住的松鼠》獲第一

2024年「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）得獎名單12月10日出爐，第一名由意大利攝影師Milko Marchetti拍攝的《卡住的松鼠》（Stuck squirrel）獲得。



《卡住的松鼠》擊敗其餘超過9000件參賽作品，奪得年度總冠軍。

《螳螂Flamenca》（Comedy Wildlife Photography Awards）

《螳螂Flamenca》（Mantis Flamenca）獲得昆蟲獎。

《尷尬的笑臉青蛙》（Comedy Wildlife Photography Awards）

由香港攝影師譚（Kingston Tam）拍攝的《尷尬笑臉青蛙》（Awkward smiley frog）獲得尼康青年攝影師組（25歲以下）獎項。

ThinkTANK爬蟲類與兩棲類獎由德國人Eberhard Ehmke的作品《氣球裏的青蛙》獲得。

《氣球裏的青蛙》（Comedy Wildlife Photography Awards）

光譜攝影鳥類獎由保加利亞的Damyan Petkov所拍攝的《鬍鬚燕鷗著陸時墜毀》獲得。

《鬍鬚燕鷗著陸時墜毀》（Comedy Wildlife Photography Awards）

魚類和其他水生物種獎由波蘭人Przemyslaw Jakubczyk《意外的角色互換》獲得。

《意外的角色互換》（Comedy Wildlife Photography Awards）

尼康青少年組（16歲以下）獎由印度Sarthak Ranganadhan《接吻的貓頭鷹》獲得。

《接吻的貓頭鷹》（Comedy Wildlife Photography Awards）

Affinity Photo 2民眾選擇獎由芬蘭人Tapani Linnanmäki的作品《搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾》獲得。

《搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾》（Comedy Wildlife Photography Awards）

驚人的互聯網組合獎由10歲的英國人Flynn Thaitanunde-Lobb的一組松鼠照片獲得，名為《Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting》。

《Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting》（Comedy Wildlife Photography Awards）

影片類別獲獎者由美國的Kevin Lohman《Fox with the Zoomies》獲得。

其他得獎作品：