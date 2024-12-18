中山美穗兩部遺作播出時間公開　日本唱片大賞追頒特別功勞獎

中山美穗6日被發現在家中浴室逝世，享年54歲，令粉絲與影迷們倍感惋惜。為了紀念她在音樂及戲劇界的卓越貢獻，日本唱片大賞特別宣布將頒發「特別功勞獎」作為表揚，紀念她對日本樂壇的影響。此外，她生前參演的兩部日劇也將於明年播出，讓粉絲可以見到她留下的最後身影。



中山美穗離世，日本唱片大賞頒特別功勞獎給她。（中山美穗IG）

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中山美穗的經紀公司對外發表聲明，透露日本唱片大賞主辦單位決定授予她「特別功勞獎」。中山美穗自1985年以歌手身分出道，短短幾年便累積了8首冠軍單曲，曾拿下日本唱片大賞的「最優秀新人獎」及兩座「金獎」。她主演的電視劇主題曲更創下百萬銷售佳績，打破當時女歌手的銷售紀錄，奠定了她在歌壇的地位。

《情書》成為中山美穗的代表作。（《情書》劇照）

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此外，中山美穗於11月時拍完了日劇《日本第一渣男》和《男扮女裝家政婦》。電視台在與家屬協調後取得同意，兩部作品中她的戲份都會正常播出。她在《日本第一渣男》中飾演一名幼稚園園長，而《男扮女裝家政婦》裡頭，她則是首集就會以要角身分登場。兩部作品都預計於2025年1月首播，經紀公司表示兩齣劇中山美穗「全心投入」的作品，觀眾可以好好享受她精湛的演出。

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