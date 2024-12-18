特朗普全新髮型亮相棕櫚灘　問現場「全是共和黨人」嗎？

12月18日，有支持者在社交平台X（舊稱Twitter）上發布影片，稱候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今日在佛羅里達州棕櫚灘一家俱樂部出現，他一改多年來的標誌性髮型，以新形象示人，還問在場的是否都是共和黨人，在網上引發熱議。



18日早上8時，特朗普的支持者Michael Solakiewicz在X上發影片配文：「你們的下一任總統，候任總統特朗普，今天在美麗的棕櫚灘特朗普國際高爾夫俱樂部！！」

片中特朗普一改往日的髮型，將頭髮梳向髮際線後方，手拿一頂紅色MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）帽子。他走向人群舉手示意，還問在場的人「是否都是共和黨人？」他得到一致的肯定回答。

特朗普經典髮型，在頂部形成一條曲線，好似一頂「金色頭盔」。（Getty Images）

X有不少網民討論特朗普的頭髮：「新髮型看起來很棒！」「他們把他的頭髮怎麼了？！」「希望他試試鯔魚頭（mullet haircut，一種頭頂和兩鬢頭髮都被剪短，而在後腦勺留長的髮型）。」