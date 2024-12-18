路透：特朗普俄烏問題特使擬下月訪基輔　但未計劃到莫斯科

路透社12月17日引述消息人士稱，美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）任命的俄烏問題特使、退役中將凱洛格（Keith Kellogg），將於明年1月到訪基輔，以及其他幾個歐洲國家，試圖迅速結束俄烏戰事。不過，凱洛格料不會於此行到訪莫斯科。



圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會。（Reuters）

路透社報道，凱洛格計劃在基輔會見烏克蘭高層領導，其團隊亦正在安排到羅馬、巴黎等其他歐洲首都，與該國領導人會面。消息人士稱，具體計劃仍在最終確定中，可能會發生變化。

消息人士稱，此行到訪烏克蘭的重點，是代表特朗普政府「調查事實」，而不是積極談判。不過，此項目仍反映特朗普對結束對戰事的迫切性。

俄烏戰爭：圖為2024年11月21日，烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）遭俄羅斯導彈攻擊，有建築物遭擊中起火。（Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS）

特朗普在競選期間曾揚言，會在上任後24小時內結束戰事。不過，美國的前情報和國安官員均表示質疑，認為如果和解方案獲基輔接受，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）沒理由願意談判。

對於路透社的消息，特朗普過渡團隊未有證實，烏克蘭和意大利的駐美大使館亦未有回應。