路透：特朗普俄烏問題特使擬下月訪基輔　但未計劃到莫斯科

路透社12月17日引述消息人士稱,美國候任總統特朗普( Donald Trump,又譯川普)任命的俄烏問題特使、退役中將凱洛格(Keith Kellogg),將於明年1月到訪基輔,以及其他幾個歐洲國家,試圖迅速結束俄烏戰事。不過,凱洛格料不會於此行到訪莫斯科。



路透社報道,凱洛格計劃在基輔會見烏克蘭高層領導,其團隊亦正在安排到羅馬、巴黎等其他歐洲首都,與該國領導人會面。消息人士稱,具體計劃仍在最終確定中,可能會發生變化。

消息人士稱,此行到訪烏克蘭的重點,是代表特朗普政府「調查事實」,而不是積極談判。不過,此項目仍反映特朗普對結束對戰事的迫切性。

俄烏戰爭:圖為2024年11月21日,烏克蘭中部城市第聶伯羅(Dnipro)遭俄羅斯導彈攻擊,有建築物遭擊中起火。(Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)