特朗普再控媒體誹謗 《得梅因紀事報》被指藉民調干預艾奧瓦選情
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）於12月16日舉行記者會，預告將對媒體提出更多訴訟後，當晚便向艾奧瓦州（Iowa）的地方報《得梅因紀事報》（Des Moines Register），以及曾為該報進行民調的機構Selzer提出誹謗起訴。 訴訟尋求損害賠償，但未具體提出金額，並要求禁止《得梅因紀事報》再次從事與選舉相關的「欺騙性和誤導性行為」。
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訴訟在該州波克縣（Polk County）提出，被告包括《得梅因紀事報》及其母公司Gannett、Selzer及其負責人J. Ann Selzer。訴訟文件稱，相關被告在11月2日大選前公布的民調「明目張膽地干預選舉」 。
在該民調中，結果指時任民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在艾奧瓦州領先。而大選結果顯示，特朗普在該州以13個百分點的優勢勝出。
特朗普一方指控，Selzer的民調不達標並非偶然，而是故意，並指民調專家J. Ann Selzer「清楚地知道自己在做什麼」。
ABC近日同意以1500萬美元就另一宗誹謗和解
特朗普在16日的記者會中，已預告會就相關民調起訴《得梅因紀事報》，稱「在我看來，這是欺詐，是選舉干擾」。他表示，訴訟要花很多錢，但他有義務整頓媒體。
此外，他也重申對哥倫比亞廣播公司（CBS）屬下新聞節目《60分鐘》不滿，他已就該節目有關賀錦麗的專訪提出起訴，指「內容經過欺騙性編輯」、目的為影響選舉，並索償10億美元。
而在最新一宗訴訟前不久，美國廣播公司（ABC）14日就一宗誹謗案，同意以1500萬美元與特朗普和解。
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