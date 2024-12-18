Elon Musk與SpaceX違反國安報告協議？美媒：面臨至少3項聯邦審查

12月17日，美媒報道富豪馬斯克 (Elon Musk) 和他創辦的太空探索科技公司SpaceX，因違反旨在保護國安的報告規定而面臨至少3項聯邦審查。



《紐約時報》引述消息人士報道，馬斯克和SpaceX違反報告協議的行為包括，沒有提供他與外國領導人會面的一些細節。

2022年12月19日，SpaceX標誌和馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

據報道，新的審查是由美國國防部監察長辦公室（DOJ OIG）、空軍和五角大廈負責情報安全的副國防部長辦公室分別進行。

美國空軍最近也拒絕馬斯克的高級安全存取權限，理由是他「有潛在的安全風險」。據稱，包括以色列的幾個盟國也對馬斯克可能與其他國家分享敏感數據表示擔憂。

早在2018年，馬斯克就曾在網路直播節目中吸食大麻，引發五角大樓的安全審查。

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）2018年曾在網台節目吸大麻捲煙。（網絡圖片）

2019年至2023年，SpaceX與五角大樓和美國太空總署（NASA）簽訂至少100億美元的聯邦合同，成為政府主要承包商。由於馬斯克擁有SpaceX的絕密安全許可，這使他能夠了解美國先進軍事技術等機密資料。

馬斯克總是在社交平台X（舊稱Twitter）上幾乎無所不發，包括外交會議紀錄等，這也因此成為美國政府的重點擔憂對象。