美眾院共和黨稱利茲切尼涉國會騷亂案　特朗普：支持FBI展開調查

美國眾議院共和黨人領導的委員會12月17日完成對2021年1月6日美國會騷亂事件的調查後，認為前共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）應被進一步調查。美國候任總統特朗普（Donald Trump）12月18日在社交媒體上附和稱，支持聯邦調查局（FBI）展開對利茲切尼的調查。



路透社18日報道，特朗普當日在社交媒體X上表示：「根據委員會獲得的證據，利茲切尼可能會因涉嫌違反多項聯邦法律而陷入嚴重麻煩，這些違法行為應交由FBI進行進一步調查」。

切尼17日曾反駁稱，該報告無視事實，試圖掩蓋特朗普在事件中所扮演的角色，是對真相作出「惡意和懦弱」的攻擊。她強調：「沒有一個有信譽的律師、議員或法官會認真對待此事。」

左圖2021年5月12日，時任美國共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）遭黨友中止眾議院第三號人物職務揚言會繼續阻止特朗普再次角逐總統之位。（Reuters）右圖：2024年12月16日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園發表演說。（Reuters）

報道稱，特朗普曾多次聲稱要對他的競爭對手進行報復，包括在他下台期間對他提起刑事訴訟的檢察官，以及他認為在其首個任期內阻礙他的前官員。因此外界擔憂，他上任後會指示聯邦機構對相關人士作出報復。