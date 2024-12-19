美眾院共和黨稱利茲切尼涉國會騷亂案 特朗普：支持FBI展開調查
撰文：劉耀洋
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美國眾議院共和黨人領導的委員會12月17日完成對2021年1月6日美國會騷亂事件的調查後，認為前共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）應被進一步調查。美國候任總統特朗普（Donald Trump）12月18日在社交媒體上附和稱，支持聯邦調查局（FBI）展開對利茲切尼的調查。
路透社18日報道，特朗普當日在社交媒體X上表示：「根據委員會獲得的證據，利茲切尼可能會因涉嫌違反多項聯邦法律而陷入嚴重麻煩，這些違法行為應交由FBI進行進一步調查」。
切尼17日曾反駁稱，該報告無視事實，試圖掩蓋特朗普在事件中所扮演的角色，是對真相作出「惡意和懦弱」的攻擊。她強調：「沒有一個有信譽的律師、議員或法官會認真對待此事。」
報道稱，特朗普曾多次聲稱要對他的競爭對手進行報復，包括在他下台期間對他提起刑事訴訟的檢察官，以及他認為在其首個任期內阻礙他的前官員。因此外界擔憂，他上任後會指示聯邦機構對相關人士作出報復。
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