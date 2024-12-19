施紀賢與特朗普通話 討論兩地緣衝突 籲團結助烏克蘭對抗俄羅斯
撰文：劉耀洋
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英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）12月18日與美國候任總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，期間曾討論俄烏戰爭以及中東衝突。施紀賢在談及俄烏戰爭時向特朗普重申，歐美盟國應團結一致協助烏克蘭。
英國首相辦公室18日在一份聲明中稱，施紀賢在通話中先祝賀特朗普最近就不同政府職位作出的任命，而特朗普則熱情地回顧12月稍早在巴黎與威廉王子（Prince William）的會面過程。
雙方接着談到英美雙邊關係，二人都同意加強兩國間密切的關係，並期待在共同的優先事項上合作，包括國際安全以及實現經濟成長和繁榮。
在談到全球衝突時，施紀賢重申，歐美盟友面對俄羅斯的侵略時，需與烏克蘭站在同一陣線，確保烏方擁有強大的實力；在中東衝突方面，他則強調，兩國需要共同努力確保該地區的和平與安全。
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