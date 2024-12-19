施紀賢與特朗普通話　討論兩地緣衝突　籲團結助烏克蘭對抗俄羅斯

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）12月18日與美國候任總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，期間曾討論俄烏戰爭以及中東衝突。施紀賢在談及俄烏戰爭時向特朗普重申，歐美盟國應團結一致協助烏克蘭。



英國首相辦公室18日在一份聲明中稱，施紀賢在通話中先祝賀特朗普最近就不同政府職位作出的任命，而特朗普則熱情地回顧12月稍早在巴黎與威廉王子（Prince William）的會面過程。

雙方接着談到英美雙邊關係，二人都同意加強兩國間密切的關係，並期待在共同的優先事項上合作，包括國際安全以及實現經濟成長和繁榮。

左圖：2024年12月18日，英國首相施紀賢 （Keir Starmer）在倫敦唐寧街10號主持會議時發表講話。（Reuters）右圖：2024年12月7日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在巴黎英國駐法大使館會見英國威廉王子（Prince William，不在圖中）。 （Getty Images）

在談到全球衝突時，施紀賢重申，歐美盟友面對俄羅斯的侵略時，需與烏克蘭站在同一陣線，確保烏方擁有強大的實力；在中東衝突方面，他則強調，兩國需要共同努力確保該地區的和平與安全。