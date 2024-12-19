法屬馬約特島風災增至31死逾千人傷 馬克龍今赴當地視察災情
撰文：官祿倡
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法國位於印度洋的海外領土馬約特島（Mayotte）12月14日遭風暴吹襲受損嚴重，目前增至31死，1,373人傷；但因當地不少遺體或已按伊斯蘭教義緊急埋葬，實際死亡人數或高達數千人。總統馬克龍（Emmanuel Macron）取消原定外訪行程，今將抵當地視察災情。
馬克龍原本計劃出席歐洲理事會會議，反對黨批評最近被任命為總理的貝魯（Francois Bayrou），不親自視察馬約特島；又指馬約特島遭多屆政府遺棄，未為風災做好準備。
法國援助物資週三運抵，包括120噸食物與20噸食水，軍人隨後將食水等救濟品整理妥當，再分發給災民。
這個被視為法國和歐盟最貧窮屬地的群島，上周六遭遇數十年以來最嚴重的風災，風速達到每小時220公里。當地現多個地區停水停電，房屋倒塌，街上佈滿倒塌房屋的建築碎片。
風災亦嚴重影響通訊和供電，除首府馬穆楚外，其餘地區都斷電。此外，由於遇難者的屍體可始腐化，各地都面臨公眾衞生問題，情況堪虞。
▼風災肆虐後，當地逐漸開展重建工作
國際救援組織表示，由於風災對該島造成大範圍破壞及災害，加上通訊中斷，島上約有三分之一人口，即約10萬人仍下落不明，罹難人數極或遠超目前數字。
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