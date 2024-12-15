佩洛西訪盧森堡期間受傷　辦公室：已赴德國進行更換髖關節手術

84歲美國眾議員、前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）辦公室12月13日發聲明表示，佩洛西在歐洲盧森堡出席第二次世界大戰突出部之役80周年念活動時，在一次正式活動中受傷。美媒其後引述匿名消息人士稱，佩洛西在上落樓梯時摔倒，造成髖部骨折。辦公室14日再發聲明指，她已赴德國進行更換髖關節手術



路透社14日報道，佩洛西的發言人表示，佩洛西當日稍早成功在德國美軍醫院進行更換髖關節手術，傷勢已逐漸好轉，並感謝醫護人員對她的照料。

《紐約時報》13日提到，消息人士指，佩洛西是在大公宮（Grand Ducal Palace）的大理石樓梯上落時意外摔倒受傷；與佩洛西關係密切的匿名消息人士當時透露，她在跌倒後造成髖部骨折。

2022年12月22日，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在美國華盛頓國會山莊出席記者會。（Reuters）

佩洛西於2023年辭去了眾院議長職務，但她仍然繼續在眾議院擔任議員一職。她於11月再次當選眾議員，任期為兩年。

她是一週內第2位受傷的國會資深議員，參議院領袖、82歲的麥康奈爾（Mitch McConnell）10日出席共和黨午餐會後，在國會大樓內摔倒受輕傷。