HTS領導人籲西方解除制裁：敘利亞不是對世界的威脅

推翻敘利亞巴沙爾政府的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，此前以假名「朱拉尼」（Abu Mohammed al-Jolani）自稱）12月18日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，敘利亞因戰事而損耗巨大，不再是鄰國或西方的威脅，呼籲國際社會解除對敘制裁。



沙拉在訪問中指出，HTS並未殺死平民，西方應將組織從恐怖組織名單中除名。他強調，西方制裁的目標是巴沙爾政府，措施因隨前政府倒台後一並解除，而受害的敘利亞民眾不應獲得相同對待。

沙拉還否認他想將敘利亞變成另一個阿富汗，並稱將會謹慎地恢復國家機構，制定強大而有效的管治系統。

2024年12月17日，敘利亞伊德利卜省（Idlib），圖為反政府武裝組織控制下一間學校中，包有頭巾的學生在學校上學。（Reuters）

外界還擔憂在HTS的治理下，敘利亞會否轉變爲下一個阿富汗。朱拉尼則指兩國傳統不同，女性應接受教育，舉例反對派控制的伊德利卜省（Idlib）有多間大學，女性學生比例相信多達六成。

日前，法國表示計劃下月就敘利亞問題召開國際會議，考慮有條件地解除敘利亞制裁；伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia' Al Sudani）到訪沙特阿拉伯時，亦與沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）討論敘利亞局勢。蘇達尼強調，尊重敘利亞人民自由意願，不干預敘利的內部事務。