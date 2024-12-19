法屬馬約特島風災31死1500多傷今起宵禁　馬克龍留守過夜

法國位於印度洋的海外領土馬約特島（Mayotte）上周一（14日）遭氣旋「奇多」（Cyclone Chido）吹襲，目前至少31死，1500多人傷，其中200多人重傷。政府實施宵禁，總統馬克龍（Emmanuel Macron）今日抵當地視察災情，他稱將在當地過夜。法國政府也大力援助該島抗災。



美媒指，為試圖防止對受損建築的劫掠，政府實施宵禁，要求居民每晚10時至次日凌晨4時不准出門。

2024年12月18日，法屬馬約特島杜賈尼（Doujani），氣旋奇多（Chido）過後，人們排隊為容器裝上飲用水。（Reuters）

法國國營電視台France 24報道，馬克龍到達馬約特島後被告知「這裏已被摧毀」，當地人特別是兒童避難不易，缺乏水、電、食物和避難所。

總統搭上直升飛機對當地進行空中評估，隨後到島上首府馬穆楚（Mamoudzou）一家醫院探望醫護人員與病患。他表示將在島上過夜，並於明早訪問嚴重受災的貧民窟。

2024年12月19日，法屬馬約特島遭遇氣旋奇多（Chido）後，一架法國憲兵隊的直升機飛越當地一村莊。（Reuters）

法國軍方表示，每天在當地派出4到5架飛機，運送多達50噸的食物、水和藥品，目前已有數百名軍人自週末以來抵達馬約特島。一艘法國軍艦周四抵達當地，帶來180噸援助物資和設備。

政府表示，隨總統到當地的飛機載有4噸食物和醫療援助以及更多救援人員。