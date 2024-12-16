法國小姐選舉創歷史　34歲空姐封后成史上最年長

法國小姐競選12月14日舉行，最終由來自加勒比海法國海外屬地馬丁尼閣島（Martinique）的代表Angelique Angarni-Filopon封后，亦為她創下史上最年長的優勝者。



法蘭西24電視台（France 24）15日報道，法國小姐賽會更改規定，容許24歲以上女性，以及已婚人士或母親報名。

而在今屆決賽中，30名佳麗來自不同行業，包括醫生和牙醫，Angelique則是一位空中服務員。她們穿上泳裝、地方服飾及長舞裙，在多個音樂環節上使盡渾身解數，爭取評審團的眼光。

Angelique獲勝後表示，自己在2011年20歲時參加馬丁尼閣島小姐獲亞軍，到了今天再次代表家鄉及散居各地的島民，以及所有曾被指太遲參加的女性站於大家面前。

她贏得賽事後，將獲法國小姐公司提供一年人工，並可以入住巴黎一個單位，亦獲賽事贊助商提供的禮物。