普京憂美國擬部署中程導彈 將採取措施保障俄羅斯及盟友安全
撰文：聯合早報
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）說，俄羅斯對美國擬部署中程導彈表示擔憂。
新華社報道，俄羅斯總統網站星期一（12月16日）發布普京當天在俄羅斯國防部擴大會議上的講話。普京說，美國擬在前沿區域部署射程為5500公里範圍內的高精度陸基打擊系統，俄方對此表示擔憂。在美國退出《中程導彈條約》後，俄方單方面履行相關條款，如果美國開始部署此類武器，俄方將解除相關限制。
普京說，當今全球政治軍事形勢複雜且不穩定。考慮到地緣政治緊張局勢日益加劇，俄羅斯將繼續採取措施保障自身及盟友安全。但俄方不會捲入全面軍備競賽，以免損害國家社會經濟發展。
普京指出，俄方正在加速推進軍隊武器和裝備現代化，現代化武器在俄戰略核力量中的佔比已達95%。俄方將確保「榛樹」高超音速彈道導彈在「不久的將來」實現量產。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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