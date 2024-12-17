普京憂美國擬部署中程導彈　將採取措施保障俄羅斯及盟友安全

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）說，俄羅斯對美國擬部署中程導彈表示擔憂。



新華社報道，俄羅斯總統網站星期一（12月16日）發布普京當天在俄羅斯國防部擴大會議上的講話。普京說，美國擬在前沿區域部署射程為5500公里範圍內的高精度陸基打擊系統，俄方對此表示擔憂。在美國退出《中程導彈條約》後，俄方單方面履行相關條款，如果美國開始部署此類武器，俄方將解除相關限制。

2024年12月5日，俄羅斯總統普京在首都莫斯科克裏姆林宮透過視像連線主持與安全委員會成員的會議。（Reuters）

普京說，當今全球政治軍事形勢複雜且不穩定。考慮到地緣政治緊張局勢日益加劇，俄羅斯將繼續採取措施保障自身及盟友安全。但俄方不會捲入全面軍備競賽，以免損害國家社會經濟發展。

普京指出，俄方正在加速推進軍隊武器和裝備現代化，現代化武器在俄戰略核力量中的佔比已達95%。俄方將確保「榛樹」高超音速彈道導彈在「不久的將來」實現量產。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

