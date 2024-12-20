人權觀察稱以方切斷加沙水源屬種族滅絕行為　以色列：滿口謊言

人權觀察組織（Human Rights Watch）12月19日指責以色列破壞加沙的供水基礎設施並切斷對平民的供水，構成種族滅絕行為。不過，以色列予以否認，並斥之為「駭人聽聞的謊言」。



總部位於紐約的人權觀察組織在最新報告中詳細描述以色列如何有系統地蓄意剝奪加沙人用水的行為，這些行為「可能已造成數千人死亡，並可能繼續造成死亡」。

報告寫道：「自2023年10月以來，以色列當局蓄意阻撓巴勒斯坦人獲得在加沙地帶生存所需的足夠用水。」

不過，以色列指責這份報告充滿謊言。以色列外交部在聲明中說：「人權觀察再次散布血腥誹謗，以宣揚其反以色列的宣傳。」

以方在聲明指，自戰爭開始以來，儘管巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）不斷襲擊加沙，但以色列仍提供了便利，確保水源和人道援助源源不斷地進入加沙。

本文獲《聯合早報》授權轉載

