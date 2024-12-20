特朗普佐治亞州干預選舉案　法院撤銷檢控官資格但不駁回起訴

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）在佐治亞州被控的干預選舉案，負責起訴的富爾頓縣（Fulton County）地方檢察官威利斯（Fani Willis），於12月19日被州上訴法院裁定撤銷參與此案資格。雖然此案已停擺多月，但法院並未駁回起訴，案件將由一名新的州檢察官接手，未來仍存在不確定性。



圖為2024年3月1日，佐治亞州富爾頓縣（Fulton County）地方檢察官威利斯（Fani Willis）出席聆訊。（Alex Slitz/Pool via REUTERS）

19名被告中有4人已認罪

佐治亞州的案件，是特朗普2020年卸任總統後，被起訴的4宗刑事案之一。州上訴法院法官19日以2比1的票數裁定，威利斯與其聘請的特別檢察官韋德（Nathan Wade，暫譯）的戀愛關係，在案中造成「明顯的不當行為」，稱雖然撤銷檢察官資格的做法罕有，但在今次情況下，沒有其他補救措施足以恢復公眾信心。

威利斯於2023年起訴特朗普及其18名盟友，指他們企圖扭轉2020年總統大選結果，被告包括前私人律師兼前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）、前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、特朗普的前律師伊斯特曼（John Eastman）。 在合共19名被告中，已有4人承認犯下較輕的罪名。

特朗普8月24日投案後，富爾頓縣警方其後公開他的大頭相，成為首位被拍大頭相的美國前總統。（Fulton County Sheriff's Office/Handout via REUTERS）

與下屬為情侶 被質疑普調查輸送利益

檢控官威利斯此前承認，在率領團隊調查此案期間，與其中1名下屬存在私人關係。特朗普一方批評，威利斯藉此案向情人輸送利益，調查只是「騙局」，法庭應撤銷案件。

不過，州上訴法院只撤銷威利斯的承辦資格，但拒絕批准撤銷起訴。州檢方將要指派另一名檢察官接手此案，而由於特朗普即將重掌白宮，他至少未來4年不受此案影響。