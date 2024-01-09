新年歐遊注意：3種流行病「夾擊」歐洲　法意西班牙百萬人感染

歐洲正面對3種病毒「夾擊」，流感病毒、新冠病毒（SARS-CoV-2）等可能將衛生系統推至極限。與此同時，歐洲內導致的支氣管炎的呼吸道合胞病毒（RSV）傳播增加，1歲以下嬰兒住院人數急升。



西班牙政府1月8日建議在全國強制民眾於醫院和診所戴口罩。該國數個地區已要求身處醫院的病人、訪客、以及職員戴口罩。

西班牙中央政府提的提議的命令擴大到全國，但有負責衛生政策的地區領導人拒絕這提議。政府預計在10日作出決定。

圖為2023年12月31日，兩名來自英國的遊客在西班牙南部隆達市（Ronda）的景點新橋（Puente Nuevo）欣賞風景。（Reuters）

意大利高等衞生研究院（Istituto Superiore diSanità，ISS）數據顯示，該國2023最後兩週估計有200萬人感染流感、新型冠狀病毒感和RSV。確診個案激增令醫院和急症室面對床位與工作人員短缺的壓力。

德國方面，流感個案也在增加，該國公共衛生部門說，新一波流感12月11日正式開始。在英國，流感個案和住院人數也略為增加，官員警告說，流感高峰期尚未到。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）2023年12月警告說，由於近年的抗疫措施導致呼吸道感染個案整體減少，人們免疫力水平下降，這個冬天呼吸道感染個案將比平時多。