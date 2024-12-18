莫斯科爆炸擊殺俄軍中將　烏克蘭示意戰爭不會因為停火而結束？

12月17日早上，莫斯科一座住宅大廈外發生爆炸，俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將及其助手被炸死。莫斯科指之為恐怖襲擊，烏克蘭亦很快向不同國家的媒體流出消息，指基里洛夫之死是烏克蘭國家安全局（SBU）所為。該局在12月16日才剛剛起訴基里洛夫在烏克蘭大規模使用化學武器。豈料這次缺席起訴一出，一天時間還未到，基里洛夫已經死於烏克蘭特工的爆炸埋伏之下。

這次襲擊並不是烏克蘭首次在俄羅斯境內發動的刺殺行動，不過卻是最為高調的一次。此前，在2022年，烏克蘭就曾經以汽車爆炸殺死了俄羅斯女記者杜金娜（Darya Dugina），不過，當時烏方的目標應該是杜金娜之父、右翼學者杜金（Alexander Dugin）。（按：烏方沒有公開承認責任。）

到最近，烏克蘭也在俄羅斯布良斯克州（Bryansk）擊殺了一個俄國空軍重型轟炸機軍團的高級軍官Dmitry Golenkov；12月12日，烏克蘭國防部情報總局（HUR）的特工亦在莫斯科槍殺了一名負責現代化俄軍巡航導彈和人工智能（AI）應用的武器專家Mikhail Shatsky。

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）在12月17日的莫斯科東南部爆炸事件中身亡。（Reuters）

有分析認為，負責特別破壞行動的國家安全局第五處，以及國防部情報總局之間，正在出現權鬥。接二連三發生在俄羅斯境內的襲擊是兩個部門首長爭取戰功的競逐。

但無論此情是否屬實，這次襲擊顯示出烏克蘭的特工部門依然有在俄羅斯境內，甚至是莫斯科重地擊殺高層軍官的能力。這一方面提醒俄羅斯民眾他們不能以事不關己、隔岸觀火的態度去看待烏克蘭戰場上的發展，另一方面也告訴俄羅斯的政府高層，即使俄軍在烏克蘭戰場上佔盡優勢，但一個在戰場上節節敗退的烏克蘭依然有能力直接威脅到他們的人身安全。

這次被殺的基里洛夫被烏克蘭指控要為2022年2月戰爭爆發以來俄軍在烏克蘭超過4,800次使用化學武器負責。戰爭至今，有超過2,000名烏克蘭軍官因為化學中毒而要入院治理，當中有3人死亡。

基里洛夫遇害的爆炸片段：

本年10月，英國亦以在烏克蘭使用化武為由向基里洛夫作出制裁。2023年，加拿大也將基里洛夫列入其針對俄軍人員的制裁清單上。

除了使用化學武器的指控外，基里洛夫也經常公開指責烏克蘭及支持烏克蘭的西方國家使用核武或化武，例如他在2022年就曾指控烏克蘭正在發展骯髒炸彈（將鈾等放射物質同常規炸彈結合）；去年卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩被炸決堤之後，他指這是美國為了試圖散播病毒的所為；他曾指控烏克蘭有計劃利用無人機散播染有瘧疾的蚊子來攻擊俄軍；他亦是針對敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政府使用化學武器指控的主要反駁者之一。

英國公布對基里洛夫的制裁時就指他是「克里姆林宮虛假資訊的重要喉舌」。

12月13日，基輔陷入停電，途人在漆黑街頭拿着電筒照明。（Reuters）

目前，烏克蘭在戰場上處於嚴重劣勢。在烏東頓涅茨克州（Donetsk），俄軍已幾乎推進到作為其中一個重要交通樞紐的波克羅夫斯克（Pokrovsk）。在烏克蘭本年8月侵佔的俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）邊境地帶，烏軍面對俄軍聯合朝鮮士兵的反攻，已經失掉了至少一半原有的佔領土地。

上周，俄羅斯也向烏克蘭的能源基建發動了本年以來的第12次大規模導彈和無人機襲擊，讓寒冬之下的烏克蘭能源供應嚴重受壓。根據烏方數據，俄軍本年以來已經向烏克蘭的能源基建發射了大約1,100枚巡航或彈道導彈。戰爭以來，烏克蘭近半的發電能力已受到破壞。

本月上旬，到法國見證巴黎聖母院（Notre Dame de Paris）重開並順道見了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的特朗普，其後已經再次表明他一上台就會要求俄烏「即時停火」，而澤連斯基也稱他希望在來年以「外交手段」結束戰爭。

12月7日，特朗普、馬克龍和澤連斯基在巴黎會面。（Reuters）

烏克蘭割地求和大概是避免不了的事。澤連斯基唯一的要求就是西方提供堅硬的安全保障，讓烏克蘭有信心未來俄羅斯不會再次進軍烏克蘭。但由於北約國家內部依然有反對烏克蘭加入的立場，歐洲法、德兩大國因為國內政治問題而自顧不暇，烏克蘭很可能只能達成停火，而不能取得有力的安全保障而終結戰爭。

烏克蘭手上的一種籌碼，大概就是類似這次擊殺基里洛夫一般的破壞行動能力。這就是要告訴俄羅斯，就算烏克蘭在美國壓力之下不得不接受停火和割地，只要烏克蘭還得不到它要求的安全保障，以及加入西方陣營、脫離俄羅斯勢力範圍的保證，烏克蘭還是有辦法讓莫斯科的精英們不得安寧。