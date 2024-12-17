俄羅斯三防部隊司令及助手死亡　莫斯科公寓爆炸一刻影片曝光

俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）及他的助手12月17日在莫斯科東南部一場爆炸事件中身亡。包括烏克蘭獨立新聞社在內傳媒其後曝光爆炸瞬間的畫面。



影片畫面顯示，兩人一前一後從一棟樓裏出來，現場隨後發生爆炸，出現強光。

爆炸瞬間：

事發於17日上午6時12分，莫斯科東南部梁贊大街發生不明爆炸裝置爆炸。爆炸裝置放置在一座公寓樓入口附近的滑板車上。建築物一樓至三樓窗戶破碎，單元入戶門受損，有2人死亡。裝置威力約為200克TNT。俄方其後證實死者為基里洛夫及其助理。

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基里洛夫1970年7月13日出生於俄羅斯中部的科斯特羅馬（Kostromskaya），現年54歲，已婚並育有2個兒子，畢業於科斯特羅馬防化兵高級軍事指揮學校。俄羅斯聯邦安全會議副主席、統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）把基里洛夫稱為真正的、無限忠於職守俄羅斯愛國者。

俄羅斯偵查委員會發言人斯佩特連科告訴俄羅斯衛星通訊社，基里洛夫在莫斯科遇難後，俄方正根據恐怖襲擊、謀殺和非法武器販運等條款對該刑事案件展開調查。