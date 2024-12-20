法國大規模迷姦案　受害者無悔公開審訊：盼建男女互相尊重的未來

法國一宗性侵案件震驚國際社會，72歲婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）多年來被前夫多米尼克（Dominique Pelicot）落藥後強姦，丈夫更邀請50名陌生男子參與強姦妻子。主謀丈夫12月19日被判罪名成立，獲刑20年，另外50名共犯亦全部罪成。她在判刑後表示，自己從未後悔在審訊期間放棄匿名，公開案件細節，讓社會關注事件。



2024年12月19日，法國婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）過去多年在南部小鎮馬桑（Mazan）的家中，遭到時任的丈夫多米尼克（Dominique Pelicot）落藥迷姦。圖為吉賽爾前往位於阿維農（Avignon）的法院，出席對多米尼克和同案50被告宣判。（Reuters）

英國《衛報》19日報道，吉賽兒坦言，審訊是非常艱難的考驗，並強調：「當我於9月2日打開這場審判的大門時，我希望社會能參與到這場辯論中，我從未後悔作出這個（公開身份）決定。」

她表示，自己還想到許多未被關注的受害者，她們的故事常常「留在陰影中」，被外界所忽略。吉賽兒稱，她的決定就是想讓廣大性侵受害者知道，有人與她們站在同一陣線。

吉賽兒強調：

我深信人們有能力共同建立一個，所有人無論男女都能相互尊重理解與和諧相處的未來。 吉賽兒

路透社同日稍早報道，法國亞維儂市（Avignon）的法院在經過三個多月的審訊後，裁定被告多米尼克罪名成立，判處最高的20年刑期。

法院同時裁定另外50名被告全部罪名成立，其中46人強姦罪成，2人試圖強姦罪成，以及2人性侵犯罪成。

2024年12月19日，法國婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）過去多年在南部小鎮馬桑（Mazan）的家中，遭到時任的丈夫多米尼克（Dominique Pelicot）落藥迷姦。圖為多米尼克和同案50被告被判罪成後，吉賽爾離開位於阿維農（Avignon）法院的一刻。（Reuters）

這宗駭人聽聞的案件於2020年曝光。多米尼克出庭應訊時承認，他在2011年至2020年間多次在妻子吉賽爾不知情的情況下，向她施以安眠藥、虐待，並招攬50名陌生人上門強姦她。

據報道，涉案人數多達50人，他們來自不同行業，包括消防員、工匠、護士、獄警和記者。他們有的單身，有的已婚或離婚。大多數人聲稱僅涉案一次，一些人則多次參與其中，甚至還有人曾在事發現場留宿長達六晚。

2024年11月26日，法國大規模迷姦案的受害者吉賽兒（Gisele Pelicot）在步出位於法國亞維儂市（Avignon）的法院時向支持者揮手致意。（Reuters）

多米尼克2020年因在購物中心偷拍女性裙底被捕，調查人員其後檢查他的電腦時發現吉賽爾被陌生人強姦的影片，從而揭發多米尼克的駭人行徑。