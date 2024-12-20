美國保險公司CEO槍殺案 疑犯Luigi Mangione同意引渡紐約受審
撰文：劉耀洋
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涉嫌槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione於12月19日在賓夕法尼亞州同意被引渡至紐約受審，他隨即被移交至紐約警方拘留。他同日坐小型飛機被押送到紐約，準備面臨11項控罪的指控，包括一級謀殺罪。
路透社與《紐約時報》12月19日報道，Luigi Mangione當日稍早身穿橙色監獄連身褲現身賓夕法尼亞州的布萊爾縣法院（Blair County Courthouse），他在庭上給出簡短的答复，表示他了解訴訟程序並同意被引渡。
他同日抵達紐約，並預計將於當日稍晚在紐約的法院出庭。
紐約曼哈頓大陪審團17日以恐怖主義行為起訴Luigi Mangione，指控他犯下一級謀殺、二級謀殺、非法持有武器以及偽造文書等11項罪名。起訴書指控他謀殺湯普森，是意圖透過恐嚇或脅迫的手段影響政府部門的政策。
曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg Jr.）的辦公室指，如果所有罪名成立，Luigi Mangione將面臨終身監禁，不得假釋。
Luigi Mangione在12月4日涉嫌在曼哈頓一間酒店外槍殺湯普森，他潛逃5日後在賓夕法尼亞州被捕。
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