應對神秘無人機疑雲　美國FAA下令新澤西州22區暫時禁飛無人機

美國新澤西州的神秘無人機疑雲未息，聯邦航空管理局（FAA）於12月19日終於以「特殊安全原因」為由宣布，在新澤西州22個區域實施禁令，臨時禁止飛行出於娛樂或商業目的的無人機。



FAA警告，對於違規及可能構成安全威脅的無人機，可能會採用武力擊落。至於違規操作的人員，可能會被執法部門攔截、拘留和約談。

這項禁令的背景是近期連串目擊報告， 11月中旬，候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）位於新澤西州貝德明斯特（Bedminster）的高爾夫球場上空，以及和陸軍兵工廠附近被指發現無人機。此後湧現大量無人機目擊報告，引起國會議員關注，質疑涉及外國安全威脅。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）17日稱，最近幾週，聯邦調查局（FBI）接獲5,000宗無人機目擊舉報，其中絕大多數是對業餘無人機、飛機，甚至錯當成無人機。當中僅約100宗舉報仍待進一步調查。