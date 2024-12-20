曾捕獲破紀錄拍賣價藍鰭吞拿魚　日本漁夫青森海域遇難失蹤

日本東北青森縣對開海域12月19日發生漁船翻沉事件，船上2人1死1失蹤，當地傳媒指，失蹤的船長曾捕獲破新年首次競投紀錄的藍鰭吞拿魚。



青森放送及日本電視台等傳媒20日報道，肇事漁船「第二十八光明丸」沒有按原定計劃在19日下午5時左右返回港口，漁民協會在晚上8時向青森海上保安部通報。

當局出動多艘船隻及飛機搜索，在晚上9時10分左右在大間埼燈塔東北偏東約3公里的海面發現「第二十八光明丸」的55歲船員須藤愛教，他當時有穿上救生衣，獲救時昏迷，送院後證實不治。

「第二十八光明丸」船長藤枝亮一目前仍然失蹤，圖為他在2019年接受訪問。（RAB青森放送）

同行的70歲船長藤枝亮一目前仍然下落不明，大間漁民協會表示，在同日晚上11時22分左右，於大間埼燈塔東北偏東約2公里的海域發現相信是「第二十八光明丸」的蹤影，當時它已翻沉。

消息人士透露，藤枝等漁夫較早時一同出海，為新年在東京豐洲市場的首次競投捕漁。他在2019年釣起一條藍鰭吞拿魚，於當年的初次競投中，由壽司連鎖店壽司三昧社長木村清以高價3.3億日圓投得，成為一時佳話。