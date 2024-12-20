布林肯：過去20年　我們的政權更迭試驗都不大成功

當地時間12月18日，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在紐約參加美智庫「外交關係委員會」座談會，期間談到伊朗問題。被問及美國是否應嘗試推翻伊朗現任政府時，布林肯回答說，根據以往經驗，他認為「這很難從外部實現」。他還提到，過去20年，美國搞的「政權更迭試驗」並沒有很成功。

伊朗官方通訊社（IRNA）認為，這表明美國政府曾多次試圖干涉伊朗內政，但都以失敗告終。

根據白宮發布新聞稿和現場視頻，布林肯是在座談會的提問環節，做出的上述表述。

一名與會者稱，伊朗政權在伊朗國內普遍被認為「非常不受歡迎」，並詢問布林肯，「美國是否應該推動伊朗人實現伊朗政權更迭？如果是，美國應採取哪些措施來支持伊朗反對派？」

「首先，伊朗內部的動態很複雜。」布林肯表示，由於沒有外交關係，美國「不一定是最了解伊朗內部動態的國家」。但他補充稱，提問者的表述並不準確，「反映了一半人口的情況，但不是全部」。他說，伊朗城鄉差異明顯，「有相當一部分非常保守的人」支持伊朗政府。

對於美國是否應尋求推翻伊朗政權，布林肯指出：「我認為，如果我們回顧過去20年，我們在政權更迭方面的試驗並沒有取得巨大的成功。」話畢，現場響起一陣笑聲。

美國國務卿布林肯12月18日參加「外交關係委員會」活動現場。(影片截圖)

布林肯稱，美國在這個問題上應該保持「適當的謙遜態度」，推動伊朗內部改革阻止伊朗採取威脅美國利益和價值觀的行為。他進一步表示：「在不同時期，我們一直盡最大努力，給伊朗國內那些希望國家有不同未來的人賦權，讓他們能夠溝通、能夠站出來、能夠獲得一些資源來實現這一目標。」

「至少從我的角度來看，從我自己的經驗來看，我認為這很難從外部進行策劃。」布林肯重申，外部干預會「不可避免地會產生意想不到的後果，且需要非常小心地應對二階和三階效應」。他表示：「美國必須堅定地支持那些希望擁有不同未來的伊朗人。對於從外部策劃任何事情的嘗試，我會非常謹慎小心。」

座談會上，布林肯重點討論了伊朗核問題。他認為，鑑於加沙、黎巴嫩和敘利亞局勢，伊朗在中東地區「已經失去了不同的工具和不同的防線」，因此「會更多地」考慮發展核武器。但他同時表示，「我不認為核武器是不可避免的」，現在仍有談判的前景。

2024年12月8日，有人衝進伊朗駐敘大使館，還撕破了門前掛着的已故真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）和已故伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的相片。（Reuters）

緊接着，布林肯把球踢給了即將上台的特朗普政府，稱「下一屆政府將必須找到一種方法來解決這個問題」，因為伊朗現在有能力在很短的時間內生產出多枚核武器所需的材料。

他還警告伊朗，執意發展核武器「將付出嚴重的成本和後果」，並稱談判的前景「取決於伊朗的選擇」以及「下一屆美國政府的決定」。

布林肯最後表示，他相信，特朗普政府和拜登政府都將繼續致力於確保伊朗不會擁有核武器。「不管怎樣，我堅信，正如我們的政府有這樣的政策一樣，下一屆政府也會有這樣的政策。」

在特朗普的第一個總統任期內，美國政府單方面宣佈退出《伊核協議》，對伊朗採取「極限施壓」政策，還發動空襲炸死了伊朗伊斯蘭革命衛隊高級將領蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)，導致美伊關係高度緊張。伊朗方面自此拒絕與美國官員進行任何談判，除非得到最高領袖哈梅內伊的許可。

圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅裏達州棕櫚灘舉行記者會。（Reuters）

隨着特朗普贏得2024年大選，兩國本已不佳的雙邊關係再次蒙上陰影。

據美國《華爾街日報》13日報道，特朗普預計將在第二任期延續並升級對伊朗的「極限施壓」政策，包括打破美國政府的長期政策，動用軍事手段阻止伊朗獲得核武器製造能力。據悉，對伊朗核設施發起「預防性空襲」是其團隊正在考慮的選項之一。

不過，一些曾在特朗普手下工作的人認為，還不能排除特朗普在第二任期內與伊朗達成外交協議的可能性。在特朗普第一任期內負責中東事務的美國防部高級官員米克·馬爾羅伊（Mick Mulroy）說，特朗普喜歡做交易，但前提在於「必須是他主導的交易」。

近日，伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)發表講話，向在場數千名與會者強調了伊朗領導的「抵抗陣線」的未來。他說，「抵抗陣線」在該地區的力量只會更加強大，因為「你施加的壓力越大，抵抗就越強烈。你犯下的罪行越多，抵抗就越堅定。你越是與之戰鬥，抵抗就越強大。」

哈梅內伊駁斥了有關「敘利亞事態發展削弱了伊朗」的觀點，堅稱「伊朗很強，並將更強」。他還指出，美國將無法在敘利亞建立立足點，並將被「抵抗陣線」驅逐。

本文轉載自觀察者網

