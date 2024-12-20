消失逾10年　馬來西亞原則上同意重啟MH370客機搜尋行動

馬來西亞內閣批准恢復對馬航MH370失聯航班的搜尋行動。



綜合路透社和彭博社報道，馬來西亞交通部長陸兆福在周五（20日）的記者會上宣布，馬來西亞原則上同意繼續搜尋已失蹤10年的MH370航班。

這項重啟搜索的建議由美國海底勘探公司「海洋無限」提出。這家公司在2018年進行了MH370的最後一次搜尋行動，並在同年5月結束搜尋。

海洋無限公司的搜尋行動本着「不成功、不收費」的原則進行。陸兆福說，如果海洋無限公司搜尋到實質性的航班殘骸，將獲得7000萬美元報酬。

「我們的責任、義務和承諾是對（失聯乘客的）親屬負責。我們希望這次能夠取得積極的結果，找到殘骸，給家屬一個交代。」

馬來西亞航空MH370客機2014年3月8日離奇失蹤，謎團至今尚待解開。 （Getty Images）

據陸兆福介紹，搜尋行動將在印度洋南部一個面積約為1萬5000平方公里的全新區域進行。

MH370航班在2014年3月8日從馬國吉隆坡起飛，目的地為中國北京，機上載有227名乘客和12名機組人員。然而，飛機起飛後不到一小時，便在南中國海上空與空中交通管制中心失去聯繫，此後杳無音訊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

