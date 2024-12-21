德國馬格德堡有汽車衝入聖誕市集 至少2死60傷 司機被捕
撰文：劉耀洋
出版：更新：
德國薩克森－安哈爾特州馬格德堡市（Magdeburg）有汽車衝入當地一個聖誕市集，至少2人死亡60人受傷，其中有15人傷勢嚴重，涉事司機目前已被捕。當地政府發言人透露，這可能是一宗襲擊事件。
中德廣播公司（MDR）20日引述目擊者稱，該車輛直接衝進人群中，其後人們驚慌失措四處逃跑。
法媒稱，涉事車輛疑似是一輛黑色寶馬的汽車，它在衝入聖誕市集的人群後，還行駛了400米 。
薩克森－安哈爾特州Saxony Anhalt表示，被捕司機是一名來自沙特阿拉伯的50歲男子，初步懷疑他於2006年抵達德國並擔任醫生一職。州長還透露，其中一名死者是一名兒童。
網上有影片流傳，涉事汽車衝入現場的一刻：
報道稱，目前已有大量警員與緊急服務人員在現場，而市集負責人則呼籲人們離開。
網上有影片顯示，有多人倒卧在疑似是涉事現場的地上等待救援：
當地警方同日在社交媒體X上表示，警方已部署到涉事聖誕市集戒備，並進行大規模行動，且位於市中心聖誕市集關閉。
當地政府發言人告訴MDR指，初步評估聖誕市集是遭到故意襲擊。
Reiner Haseloff告訴MDR，他正趕赴馬格德堡市，並表示「這是一個可怕的事件，尤其是在聖誕節前幾天發生。」
德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在社交媒體X稱，來自馬格德堡發生的事件表明一些不好的事情即將發生。他強調：「我的心與受害者及其家人同在，我們站在他們這邊，也站在馬格德堡人民這邊。」
德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）11月曾經表示，沒有具體跡象顯示今年聖誕市集面臨危險，但保持警惕是明智之舉。
德國總統擬下週決定是否解散國會 Elon Musk：極右黨將拯救國家德國拘捕一名中國男子 涉攜相機拍攝海軍基地或被控間諜罪德國總理朔爾茨未通過議會信任投票 料提前明年2.23大選佩洛西訪盧森堡期間受傷 辦公室：已赴德國進行更換髖關節手術