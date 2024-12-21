德國馬格德堡有汽車衝入聖誕市集　至少2死60傷　司機被捕

德國薩克森－安哈爾特州馬格德堡市（Magdeburg）有汽車衝入當地一個聖誕市集，至少2人死亡60人受傷，其中有15人傷勢嚴重，涉事司機目前已被捕。當地政府發言人透露，這可能是一宗襲擊事件。



中德廣播公司（MDR）20日引述目擊者稱，該車輛直接衝進人群中，其後人們驚慌失措四處逃跑。

法媒稱，涉事車輛疑似是一輛黑色寶馬的汽車，它在衝入聖誕市集的人群後，還行駛了400米 。

薩克森－安哈爾特州Saxony Anhalt表示，被捕司機是一名來自沙特阿拉伯的50歲男子，初步懷疑他於2006年抵達德國並擔任醫生一職。州長還透露，其中一名死者是一名兒童。

網上有影片流傳，涉事汽車衝入現場的一刻：

報道稱，目前已有大量警員與緊急服務人員在現場，而市集負責人則呼籲人們離開。

網上有影片顯示，有多人倒卧在疑似是涉事現場的地上等待救援：

當地警方同日在社交媒體X上表示，警方已部署到涉事聖誕市集戒備，並進行大規模行動，且位於市中心聖誕市集關閉。

當地政府發言人告訴MDR指，初步評估聖誕市集是遭到故意襲擊。

Reiner Haseloff告訴MDR，他正趕赴馬格德堡市，並表示「這是一個可怕的事件，尤其是在聖誕節前幾天發生。」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在社交媒體X稱，來自馬格德堡發生的事件表明一些不好的事情即將發生。他強調：「我的心與受害者及其家人同在，我們站在他們這邊，也站在馬格德堡人民這邊。」

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）11月曾經表示，沒有具體跡象顯示今年聖誕市集面臨危險，但保持警惕是明智之舉。