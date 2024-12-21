德國馬格德堡聖誕市集遭汽車衝入　最少2死　沙特阿拉伯譴責

德國薩克森－安哈爾特州馬格德堡市（Magdeburg）一個聖誕市集12月20日遭汽車衝入，造成至少2死60傷，涉事司機落網。當地政府指疑犯是一名沙特阿拉伯人，沙特外交部譴責事件，但沒有提及疑犯身份。



事發於當地時間20日晚上7時左右，有目擊者表示，疑犯駕車衝進馬格德堡市的聖誕市集人群中，再行駛大約400米。法媒稱，涉事車輛疑似是一輛黑色的寶馬（BMW）汽車。

馬格德堡市位於首都柏林（Berlin）以西大約160公里，亦是薩克森－安哈爾特州首府，人口約24萬人。

2024年12月20日，德國薩克森－安哈爾特州馬格德堡市（Magdeburg）有汽車衝入當地一個聖誕市集，至少2人死亡60人受傷，其中有15人傷勢嚴重。圖為當地緊急服務人員，陸續抵達事發現場應對。（Reuters）

網上有影片流傳，涉事汽車衝入現場的一刻：

薩克森－安哈爾特州長Saxony Anhalt表示，被捕司機是一名來自沙特阿拉伯的50歲男子，初步懷疑他於2006年抵達德國並擔任醫生一職。他指出，疑犯是單獨行動，暫未見有進一步的威脅。

Saxony Anhalt透露，事件暫時造成2人死亡，其中一人是一名兒童，惟不排除死亡人數會持續上升。

網上有影片顯示，有多人倒卧在疑似是涉事現場的地上等待救援：

當地警方同日在社交媒體X上表示，警員已在涉事聖誕市集戒備部署，並進行大規模行動，且位於市中心的聖誕市集關閉。

報道稱，目前已有大量警員與緊急服務人員在現場，而市集負責人則呼籲人們離開。

當地政府發言人告訴MDR指，初步評估聖誕市集是遭到故意襲擊。

Reiner Haseloff告訴MDR，他正趕赴馬格德堡市，並表示「這是一個可怕的事件，尤其是在聖誕節前幾天發生。」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在社交媒體X稱，馬格德堡發生的事件表明「一些不好的事情」即將發生。他強調：「我的心與受害者及其家人同在，我們站在他們這邊，也站在馬格德堡人民這邊。」

2024年12月20日，德國薩克森－安哈爾特州馬格德堡市（Magdeburg）有汽車衝入當地一個聖誕市集，至少2人死亡60人受傷，其中有15人傷勢嚴重。圖為當地執法人員事發後，在現場戒備。（Reuters）

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）11月曾經表示，沒有具體跡象顯示今年聖誕市集面臨危險，但保持警惕是明智之舉。

德國過往亦曾發生類似事件，在2016年12月19日，一名伊斯蘭極端份子駕車衝入柏林一個聖誕市集，導致13人喪生，數十人受傷。1