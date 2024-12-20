特朗普：美國聯邦政府若要停擺　那就讓它現在開始

由於美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）反對國會跨黨派支持的預算案，美國政府陷入停擺危機。特朗普周五（20日）表示，如果聯邦政府要停擺，那就讓它現在開始。



特朗普在Truth Social上稱，如果政府要停擺，那就從現在開始吧，而不是在1月20日之後，在「特朗普」的領導下，這是拜登要解決的問題，但如果共和黨人能幫助解決，他們會的。

美國聯邦政府資金20日將耗盡，為避免政府停擺，眾議院17日發布新擬定的短期支出法案，讓聯邦支出在未來3個月維持當前水平，為立法者提供更多時間就新的年度撥款法案進行談判。協議還包括將農業法案延長一年、為農民提供100億美元援助，以及約1000億美元的救災資金。

這份獲得跨黨派支持的預算案遭特朗普、候任副總統萬斯（J.D. Vance）以及與特朗普關係密切的富豪馬斯克（Elon Musk）反對。

倘法案無法獲通過，美國聯邦政府部份機構21日起將停擺。