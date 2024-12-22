拜登簽署臨時撥款法案　美國聯邦政府正式避過停擺危機

美國眾議院12月20日以大比數通過最新版本的法案，再交由參議院審議，法案在20日午夜限期屆滿後獲通過。總統拜登（Joe Biden）21日簽署法案，意味聯邦政府正式避過局部停擺厄運。



白宮21日發聲明表示，拜登當日已簽署法案，為聯邦政府提供撥款，成功避過停擺危機。白宮還提到法案代表一種妥協，兩黨都沒有得到自己想要的一切要求，但該法案拒絕了共和黨尋求加速為億萬富豪減稅的途徑。

美國眾議院20日以366票對34票通過臨時撥款法案，其後法案再獲參議院通過。議案在參議院表決前，白宮已表示有極高信心國會可以通過法案，行政管理預算局當時甚至已暫停應對停擺的準備工作。

2024年12月10日，美國總統拜登（Joe Biden）在位於華盛頓特區的知庫布魯金斯學會（Brookings Institution）發表有關經濟議題的演說。（Reuters）

法案最新的內容似乎與候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）介入前的原方案類似，包括繼續向政府撥出資金至3月14日，並向農民和遭颶風吹襲的州提供援助，且沒有暫停或提高債務上限的條款。

特朗普此前向共和黨人施壓，要求他們放棄與民主黨達成避免政府在假期前關閉的協議，並堅持要求共和黨領袖在議案中加入一項在他上任前暫停或提高債務上限的條款。

議案最終於19日以235票對174票遭到否決，逾30名共和黨眾議員與幾乎全部民主黨眾議員投下反對票。