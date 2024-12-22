TikTok被指助長青少年暴力　阿爾巴尼亞總理宣布一年禁制令

撰文：劉耀洋
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阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）12月21日宣布，2025年起禁制TikTok一年，聲稱該平台煽動青少年暴力和欺凌。

英國《衛報》和路透社22日報道，阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）一間學校附近11月發生一宗持刀襲擊案，一名14歲學生被他的同學持刀襲擊身亡。當地媒體稱，事件的起因始於兩人在Tiktok上的爭吵；同時，Tiktok上也出現未成年人士支持兇手做法的影片。

圖為2023年1月25日路透社拍攝的設計圖片，相中一片破裂玻璃背後有一個TikTok的標誌。（Reuters）

在襲擊案發生後，拉瑪指責社交媒體，尤其是TikTok，助長青少年在校園內外的暴力行為。他21日在與當地教師、家長和心理學家會面後，正式確定會從明年開始，對Tiktok頒發維持一年的禁令。

他強調：「今天的問題不是在於兒童們，而在於我們、我們的社會以及TikTok和所有其他劫持兒童（思想）的東西。」

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