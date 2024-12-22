安華：擬邀請中美領袖訪問馬來西亞　出席東盟系列峰會

馬來西亞正嘗試促成中國國家主席習近平、總理李強及美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），一同出席明年在馬國舉行的東盟（ASEAN）系列峰會。



馬國首相安華（Anwar Ibrahim）12月21日在媒體特別交流會上，回答關於馬國明年出任東盟輪值主席國的問題時說，他已向中國方面發出邀請，也開始和特朗普的團隊接觸。

他說：「我們期待習近平主席能儘早確認行程。如果順利，習近平會先來，過後是李強。」

至於特朗普，安華說，特朗普是一名務實、親商及有商業頭腦的領袖，馬國會繼續與特朗普領導的美國新政府接觸，在維持馬美關係的同時，也持續推動東盟與全球大國建立平衡關係，以便在應對中美緊張局勢時能發揮重要作用。

中國國家主席習近平2024年11月7日下午在北京人民大會堂會見來華訪問的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。（中國外交部）

他說：「我的團隊已和特朗普總統的團隊初步溝通，到目前為止，雙方反應都很積極。」

作為東盟成員，安華強調，馬國將積極推動東盟與全球主要國家的對話與合作，以維護區域發展和穩定。

未來一週與普拉博沃他信會談

安華也透露，他23和26日會在吉打州浮羅交怡分別與印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）及泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）舉行會談，討論區域戰略和東盟的發展。

他日前已委任他信為東盟事務非正式顧問，協助他在出任輪值主席期間處理東盟事務。

安華說，與普拉博沃的會晤將重點討論促進馬印關係，以及印尼作為東盟戰略成員國的重要作用。「普拉博沃的優勢在於，他與東盟各國領導人的關係良好，而且他經驗豐富，能在幾個關鍵課題上提供幫助。」

中馬關係：2024年6月19日，中國總理李強在馬來西亞布城（Putrajaya）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會面，兩人握手合照。（Azali Ariffin /Department of Information Malaysia/ Handout via REUTERS ）

與他信的會談則會涉及各種區域發展課題，以及如何通過外交途徑解決共同面對的挑戰。

他強調，這兩場會談體現了馬國致力於發揮重要作用，確保東盟在應對全球挑戰時，能保持團結，與時並進。

「我期待這兩場會談能取得積極成果，為加強區域關係發展作出貢獻，促進東盟的穩定與繁榮。」

馬來西亞在出任東盟輪值主席國期間，會優先推動東盟電網和數碼化計劃，以支持促進東盟內部貿易的努力。

安華已和新加坡、菲律賓、泰國、越南及汶萊的領導人討論這些問題。他說：「我告訴他們，我們的首要任務是東盟電網。數碼化發展也是重要目標，我們要把東盟打造成區域數碼經濟樞紐，提升本區域的競爭力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

