馬來西亞高官：中企可來馬設立生產基地　以避特朗普高額關稅

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言將對中國進口商品加徵關稅，對此馬來西亞科學、工藝及革新部長鄭立慷表示，中企可以將生產基地轉移到馬來西亞，避免因「中國製造」被收高額關稅；另一馬來西亞高官劉鎮東則建議，中企若只「貼牌」勿到馬投資。



馬來西亞東方網報道，鄭立慷建議中國可以在馬設立生產基地，生產出來的產品可以作為「非中國製造」，從而節省更多的關稅：「我們不選邊站，我們要跟大家都做好朋友，最重要的是國家的利益得到保障。」

圖為馬來西亞科學、工藝及革新部長鄭立慷。（Facebook/ @鄭立慷）

12月2日，鄭立慷在世界會長大會論壇上強調，馬來西亞疫情以來經濟逐步恢復，政局大體穩定，還有公正透明的金融和司法體系，可以為外企提供保障；在半導體、工程和醫藥領域擁有人才資源，可滿足外企需求；並且有語言上的優勢。

鄭立慷說：「中國企業來馬來西亞無需擔心語言問題，我們能夠使用普通話甚至方言；而歐美企業來馬來西亞，我們也能用英語溝通。」

中國國家主席習近平2024年11月7日下午在北京人民大會堂會見來華訪問的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。（中國外交部）

也有馬來西亞高官建議，中企來馬最好不要只是「貼牌」。路透社報道，馬來西亞投資、貿易及工業部副部長劉鎮東2日表示：「我一直在建議很多中國企業，如果他們只是想通過馬來西亞重新為產品貼標籤以規避美國關稅，最好不要在馬來西亞投資。」

他提到不管是民主黨或共和黨執政，美國都會徵收關稅，東南亞太陽能板行業已證實這一點。