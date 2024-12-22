美軍F18戰機紅海被「自己友」巡洋艦擊落　2機師彈射逃生1人傷

美國中央司令部週日（12月22日）公布，一架美國海軍F/A-18大黃蜂戰（Hornet）機凌晨在紅海海域從杜魯門號航空母艦（USS Harry S. Truman，CVN-75）起飛時，被美軍導彈巡洋艦蓋茨堡號（USS Gettysburg，CG-64）錯誤擊落，戰機上2名海軍飛行員彈射逃生，其中1人受傷。



美軍表示事件正在調查中，當時正值在週末對也門胡塞武裝（Houthis）採取軍事行動之際。自週六以來，美國和英國的飛機一直在轟炸也門薩那地區（Sanaa）的目標。

圖為美國F/A-18大黃蜂戰機。（Reuters）

美國軍事新聞《Task & Purpose》報道，這次友軍誤傷事件，是美軍在也門與胡塞武裝作戰14個月以來，首次有美國載人飛機被擊落。胡塞武裝聲稱擊落了幾架 MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」） 無人機，但未擊落載人的噴射機或直升機。這架大黃蜂戰機是第一架在戰鬥中被擊落的 F/A-18，儘管是美軍自己擊落的。