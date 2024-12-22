德國汽車衝入聖誕市集撞人5死案　極右翼集會舉反移民標語

德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）12月20日發生汽車衝入聖誕市集撞人事件，至少5人死亡，逾200人受傷。來自沙特阿拉伯、在德國擁永久居民身份的50歲疑犯Taleb Jawad al-Abdulmohsen被控多項謀殺及謀殺未遂罪名，德國極右翼21日晚上舉行集會，舉起反移民標語，約2100人參加。



根據警方聲明，疑犯面臨5項謀殺罪，還有多項謀殺未遂罪和嚴重人身傷害罪。事件中的5名死者為4女1男，包括4名年齡介乎45歲至75歲的婦女，還有1名9歲男童。

疑犯的動機仍然未明，他是一名來自沙特阿拉伯的醫生，2006年起便定居德國，擁有德國永久居留權，2016年起被德國當局認定為放棄伊斯蘭教、背棄沙特的政治難民。

德國極右翼發起在2024年12月21日晚上集會，抗議車輛衝入聖誕市集撞人事件（Reuters）

德國極右翼發起在21日晚上集會，他們手持寫有大字remigration（再移民）的橫額，意為要求大規模遣返移民，又高叫口號如「那些不愛德國的人應該離開」、「我們不想要庇護者的家。」約2100人參加集會。

當地也另有民眾發起集會，悼念案中死者。

德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）12月20日發生汽車衝入聖誕市集事件，圖為朔爾茨21日在馬格德堡視察，並悼念死者。（Reuters）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在案發後表示震驚，向受害者及家屬表示慰問，並前往當地視察及悼念死者。

德國內政部也宣布在全國範圍內降半旗致哀。

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