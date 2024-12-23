朝鮮疑向俄羅斯增派兵力和武器　或提供火箭炮與自殺式無人機等

韓國軍方週一（12月23日）表示，朝鮮似乎正準備向俄羅斯部署更多部隊和軍事裝備，其中可能包括自殺式無人機，以支持莫斯科對烏克蘭的戰爭。



韓聯社報道，韓國聯合參謀本部（聯參）週一發布「最近朝軍動向」資料表示，分析得出被派往俄羅斯的朝軍中至少有1100名官兵陣亡；韓軍還認為，在此背景下朝軍仍在準備增派兵力。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月17日發布影片表示，俄羅斯軍隊試圖燒毀朝鮮陣亡士兵的面部來隱瞞他們的真實身份。圖為疑似朝鮮士兵對着鏡頭。（X@ZelenskyyUa）

韓軍還發現，朝方為俄方提供了240毫米多管火箭炮、170毫米自行火炮等武器，還準備提供自殺式無人機。

據聯參分析，朝鮮試圖借俄烏戰爭消耗老舊武器，並在戰場上積累作戰經驗，由此實現常規戰力的現代化，這將在軍事方面對韓國構成威脅。

2024年12月17日，朝鮮平壤，圖為朝鮮領導人金正恩參謁太陽宮，紀念金正日逝世13週年。（朝中社 Via Reuters）

朝軍被發現最近在軍事分界線（38線）一帶部署數千名士兵，並在防護牆上端設置鐵柵欄，總長約40公里。韓方認為是此舉旨在防止朝鮮軍人和居民越界「南下」。朝鮮還設置了放飛氣球的設備，或將對韓國繼續放飛垃圾氣球。