澤連斯基發片指控俄軍火燒陣亡朝鮮士兵臉部　企圖「毀屍滅跡」

英國媒體報道,烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)12月17日發布影片表示,俄羅斯軍隊試圖燒毀朝鮮陣亡士兵的面部,來隱瞞他們的真實身份。



澤連斯基在其個人社交帳戶發布影片,指控俄羅斯軍隊透過焚燒朝鮮陣亡士兵的面部來隱藏他們的身份:

據路透社報道,澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)17日在其社交媒體帳戶發布影片。

從影片可見,有躺在冰天雪地地面上的朝鮮士兵面部在焚燒,畫面配上的字幕指控:即使這些朝鮮的士兵已經陣亡,俄軍依然嘗試隱瞞他們的身份(Russians try to conceal the faces of North Korean soldiers even after their death)。

澤連斯基撰文指:「對朝鮮士兵來說,他們沒有任何理由為普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)作戰和送命,而即使他們犧牲了生命,俄羅斯留給他們的卻只有羞辱。」

路透社無法獨立證實該影片的真實性。

基輔當局10月時曾指出,來自朝鮮的軍隊出現在庫爾斯克地區(Kursk)。半島電視台17日引述韓國、美國及烏克蘭情報指,庫爾斯克地區共有約1.1萬名朝鮮士兵,與數萬名俄羅斯軍人組成聯軍。

俄羅斯克里姆林宮拒絕對烏克蘭的講法發表評論,俄羅斯國防部也尚未對此事作出任何回應。