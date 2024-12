特朗普團隊據報擬停資助電動車和充電站　加強對華汽車供應鏈圍堵

路透社12月16日報導稱,美國當選總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)的過渡團隊正建議「全面改革」拜登政府的電動汽車產業鏈相關政策,不僅取消對電動汽車和充電樁的補貼,還計畫升級對來自中國的汽車、汽車零部件和電池材料的圍堵。



根據路透社看到的一份提議檔案,過渡團隊建議特朗普援引針對「國家安全威脅」的美國《1962年貿易擴展法》第232條款,對「電動汽車供應鏈」進口產品徵收關稅,限制電池、關鍵礦物和充電元件等相關的進口。

報導說,這包括對全球所有電池材料徵收關稅,目的是促進美國國內的材料生產。至於美國的盟友,特朗普過渡團隊計畫與其逐一商談豁免。特朗普過渡團隊期望利用關稅這一「談判工具」,幫助包括電動汽車在內的美國汽車產業出口產品打開外國市場。

此外,檔案中可能與中國有關的部分還包括,將電動汽車電池技術出口限制擴大到所有所謂「敵對國家」。

路透社分析稱,特朗普過渡團隊的許多提案似乎旨在鼓勵美國國內電池生產,而這主要是為了「國防相關利益」。

譬如,除了廣泛對外加徵關稅以外,檔案也呼籲收回拜登政府75億美元充電樁網路建設計畫中的剩餘資金,並將其轉用於電池礦產加工和「國防供應鏈及關鍵基礎設施」。檔案稱,雖然電池、礦產和其他電動汽車組件「對國防生產至關重要」,但電動汽車和充電站「並非如此」。

為加快「聯邦政府資助的電動汽車基礎設施項目」,即電池回收和生產、充電樁和關鍵礦產製造,檔案建議放棄相關環境審查,並通過美國進出口銀行為美國製造的電動汽車電池出口提供支持。

美國進出口銀行是美國聯邦政府下屬的官方出口信貸機構,作用是向購買美國商品的外國企業提供由美國政府支持的低息貸款或貸款擔保,以促進美國出口。

究其原因,報導提到,美國國防部近年來一直強調美國的「戰略脆弱性」,理由是中國在石墨、鋰、稀土金屬等關鍵礦產的開採和提煉方面佔據主導地位。石墨和鋰是動力電池的關鍵原材料,稀土金屬則可用於製造電動汽車電機和軍用飛機。

美國政府2021年發佈的一份報告稱,美國軍方在武器和通信設備等技術方面面臨着「不斷升級的電力需求」。報告認為,「關鍵礦物和材料的可靠來源」對美國國家安全「至關重要」。

需要指出的是,今年5月,拜登政府發佈對華加徵301關稅四年期複審結果,就曾宣佈在原有對華301關稅基礎上,對涉及約180億美元的中國產品進一步加徵關稅,其中包括特朗普過渡團隊正關注的鋰電池、石墨、稀土永磁等。

對此,中國商務部當時已經回應表示,美方出於國內政治考慮,濫用301關稅複審程式,進一步提高部分對華產品加徵的301關稅,將經貿問題政治化、工具化,是典型的政治操弄,中方對此表示強烈不滿。美方應立即糾正錯誤做法,取消對華加徵關稅措施。中方將採取堅決措施,捍衛自身權益。

針對美國國內汽車產業發展,特朗普過渡團隊則建議撤銷拜登政府宣導的碳排放和燃油效率相關規範,將相關法規恢復到2019年標準,這將允許每輛汽車每英里的碳排放量比現有的2025年規範高出約25%,平均燃油效率降低15%。

提案建議恢復特朗普第一任期內的一項規定,阻止加利福尼亞州自己制定更嚴格的汽車排放標準。加州早前已向美國環保署申請豁免,但尚未獲得批准。新的豁免將允許加州從2026年開始納入一套更嚴格的排放要求,目標是到2035年道路上所有車輛都必須是純電動、插電混動或氫動力車。

除此以外,檔案還建議取消拜登任內多項鼓勵政府和民眾電動轉型的政策。比如,不再要求到2027年底將所有聯邦採購的汽車和小型卡車更換為零排放車輛,終止國防部購買或開發電動軍用車輛的計畫,以及取消最高7500美元的購置電動汽車稅收抵免。

對此,特朗普過渡團隊發言人卡洛琳·萊維特(Karoline Leavitt)稱,選民授權特朗普兌現競選承諾,包括停止政府對汽油動力汽車的攻擊。萊維特在一份聲明中表示:「特朗普總統上任後將支持汽車行業,為燃油汽車和電動汽車留出空間。」

路透社指出,這一消息正值美國電動汽車轉型停滯不前,而中國電動汽車行業因其優越的電池供應鏈而持續蓬勃發展。美國行業媒體Electrek 16日評價,雖然提案中對美國電池材料的投資還算「一絲慰藉」,但政策總體無疑會導致美國電動汽車銷售放緩,並使市場進一步落後於世界其他地區。

Karoline Leavitt, Spokeswoman for former U.S. President Donald Trump walks into the courtroom behind Trump as she attends the Trump criminal trial at the New York State Supreme Court in New York, New York, Wednesday, May, 29, 2024. At left is Trump advisor, Jason Miller. Doug Mills/Pool via REUTERS