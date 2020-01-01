戈恩棄保潛逃黎巴嫩　由英雄到逃犯的驚奇人生

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃，無聲無色從日本逃到黎巴嫩，事件震驚全世界。這名汽車業大亨的經歷可謂「將不可能變成可能」，他曾助日產由破產邊緣重生，再由公司大恩人變成罪人，至今又淪為逃犯。2019年3月，他步出東京拘留所時，曾打扮成清潔工人模樣，令媒體措手不及，今次又神不知鬼不覺地成功潛逃，足見他的人生不斷出現令人驚訝的事件。

2019年3月，戈恩保釋離開東京拘留所時，曾打扮成清潔工人模樣（美聯社）

助日產浴火重生

時間撥回上世紀90年代，日本泡沬經濟爆破，傳統日本企業日產汽車陷入嚴重財務危機。當時法國雷諾（Renult）副社長戈恩向日產招手收購。

戈恩在收購後成為日產會長兼執行董事長。他大膽的重建與國際化計劃，成功扭轉公司頹勢。2003年，日產經營逐漸改善，不但還清所有債務，更搶回失去的市佔率。

戈恩的經歷成為史上最成功的企業復興案例，他2016年更向三菱汽車招手，壯大成為「雷諾－日產－三菱」聯盟，超越豐田與大眾汽車，成為世界銷量第二的生產商。

戈恩曾助日產浴火重生，他的經歷成為史上最成功的企業復興案例。（AP）

由英雄淪為罪人

戈恩成為坐擁一方汽車王國的主人，不過日產2017年爆出的質量檢產造假事件，卻令他的人生從此翻天覆地。這名公司英雄被發現與代表董事凱利（Greg Kelly）多年來，在有價證券報告中造假瞞騙薪酬，更涉嫌挪用公司資產投資及購買物業，涉及金額數以億計。

日本警方2018年11月19日，以涉嫌違反金融商品買賣之名拘捕戈恩。同日晚上，日產宣布解除戈恩的會長及代表董事職位。

戈恩（藍帽）2019年3月，步出東京拘留所時，曾打扮成工人模樣，令媒體措手不及。（Reuters）

秘密潛逃變出可能

他及後被送進東京拘留所，拘留108日後於3月獲准保釋。但保釋不足一個月，警方在4月4日再以違反公司法特別瀆職罪將他拘捕。

戈恩在4月25日申請再次保釋獲批，繳交5億日圓保釋金後離開東京拘留所，但行動和通信受到當局嚴密監視，並且禁止與妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）聯繫。

他在當局嚴密監視下，仍成功逃出日本，搭飛機前往土耳其後，再轉往黎巴嫩。對於戈恩神秘逃走，有黎巴嫩媒體報道，他在逃走過程中，曾躲在一個本應用來擺放樂器的箱子內，然後坐私人飛機經土耳其抵達黎巴嫩，但消息目前未得官方證實。