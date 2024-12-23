美國FDA修訂健康食品標準　三文魚上榜　早餐2熱門被out

美國食品和藥物管理局（FDA）30年來首次修訂「健康食品」標準，人們早餐常吃的穀物、白麵包等食品竟被踢出清單，而雞蛋、三文魚等富含營養的食品則被納入行列，以應對與飲食相關的慢性疾病危機。



FDA指出，當局也計劃推出新標誌，幫助消費者快速識別符合標準的食品。

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據法媒報道，統計顯示，美國有77%人的飽和脂肪攝入量超出了建議攝取量，另有63%民眾的添加糖攝取量超出限制。更令人震驚的是，超過90%的人攝入過多的鈉，而缺乏乳製品、蔬菜和水果的民眾也有將近80%。

FDA高級官員瓊斯（Jim Jones）指出，心臟病、癌症及糖尿病等與飲食相關的疾病，如今已成為美國的主要健康威脅，而美國人攝取飽和脂肪、糖及鈉普遍超標的情況凸顯了改變飲食模式的迫切性。

為此，FDA在30年後再次修訂「健康食品」的標準，要求食品必須包含一定量的蔬菜、蛋白質、乳製品或穀物等建議食物組，同時飽和脂肪、鈉及添加糖的含量不可超過特定上限，才可被稱為健康食品。

報道稱，新規範也重新定義了人們對「脂肪」的認識。FDA營養劑食品標籤辦公室主任卡瓦諾（Claudine Kavanaugh）解釋，與1990年代的規則相比，FDA如今更強調健康脂肪的重要性，因為脂肪的危害在於減少飽和脂肪而非脂肪總攝取量。

這意味着牛油果、堅果、三文魚等高脂肪魚，以及橄欖油等食品將被納入「健康」範疇，而含糖水果零食、早餐麥片，以及高糖乳酪等食品則會被剔除。與此同時，FDA也打算推出新標誌，幫助消費者輕鬆識別適合健康飲食的食品，尤其是那些對營養資訊不熟悉者。然而，FDA尚未公布這項計畫的具體推出時間。

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