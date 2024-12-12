拜登為近1500人減刑 特赦39人 創美國現代史上單日赦免人數紀錄
撰文：聯合早報
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美國總統拜登（Joe Biden）在任期將滿之際，於12月12日對將近1,500人給予減刑，並赦免39人。白宮稱，這是美國現代史上單日最大規模的寬恕行動。
法媒法新社12日報道，拜登當日宣布對約1,500人給予減刑，同時赦免39名非暴力犯罪者，稱他們已經洗心革面，並致力於使社區更強大、更安全。
拜登說：「美國建立在可能性和改過自新的承諾之上。作為總統，我有幸對那些表現出悔過自新的人給予寬恕。」
這是美國有史以來單日獲減刑人數最多的一次寬恕行動。白宮說，獲得減刑的近1,500人已經在家中服刑至少一年。
拜登則說：「這些在新型冠狀病毒感染大流行期間被軟禁在家中的減刑犯，已經成功重新融入他們的家庭和社區，並表現出他們值得獲得第二次機會。」
拜登12月早些時候赦免因槍枝和稅務指控而面臨牢獄之災的兒子亨特（Hunter Biden），此舉招致批評。
白宮稱，這次獲得寬恕的犯人中，包括一名多次獲嘉獎的退伍軍人飛行員，他經常幫助教堂的教友；還有一名多次領導自然災害應急響應的護士，以及一名自願奉獻時間的戒毒諮詢師。
白宮強調：「這些舉措將鞏固總統的刑事司法改革記錄，有助於家庭團聚、社區建設和個人重新融入社會。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
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